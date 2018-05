Israelische Soldaten töten einen Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen

Israelische Soldaten haben am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, erlitt der 40-jährige Mann während Protesten in der Nähe von Chan Junes im Süden des Palästinensergebiets eine tödliche Schussverletzung in der Brust. Damit stieg die Zahl der seit Ende März an der Grenze zum Gazastreifen von der israelischen Armee getöteten Palästinenser auf 53.

Dem Ministerium zufolge wurden zudem 18 palästinensische Demonstranten durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt. Außer scharfer Munition setzte die Armee demnach auch Tränengas ein. Nach Angaben der israelischen Armee beteiligten sich etwa 5000 Palästinenser an fünf verschiedenen Stellen entlang der Grenze an den Protesten. Sie verbrannten demnach Reifen und warfen Steine in Richtung der Grenzanlage und der Soldaten. Außerdem hätten sie Flugdrachen mit daran befestigten Brandsätzen steigen lassen.

Die Palästinenserproteste an der Grenze des Gazastreifens sollen noch bis Mitte Mai andauern. Israel feiert am Montag den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Am selben Tag soll die US-Botschaft auf Beschluss von US-Präsident Donald Trump von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen, was de facto die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA bedeutet. Der endgültige Status Jerusalems ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt des von ihnen angestrebten eigenen Staates.

Am Dienstag jährt sich außerdem zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten. Seit dem 30. März demonstrieren jeweils am Freitag zehntausende Palästinenser, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, für ein "Recht auf Rückkehr" in ihr Zuhause, das mittlerweile auf israelischem Gebiet liegt.