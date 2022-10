Israelischer Soldat durch Schüsse in Ost-Jerusalem getötet

Ein israelischer Soldat ist durch Schüsse an einem Kontrollpunkt in Ost-Jerusalem getötet worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen, die er in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers bei einem bewaffneten Angriff erlitten hatte, wie die israelische Armee am Sonntag mitteilte. Ein weiterer Israeli wurde schwer verletzt, ein Mensch wurde laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom von "Splittern" getroffen.