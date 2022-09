Israels Präsident beginnt Deutschland-Besuch vor Jahrestag von Olympia-Attentat

Kurz vor dem 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats beginnt der israelische Präsident Isaac Herzog am Sonntag eine dreitägige Deutschland-Reise mit einem Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auf Schloss Bellevue wird Herzog mit militärischen Ehren empfangen (Pk. 14.50 Uhr), auch ein Abendessen wird dort für ihn ausgerichtet. Bis Dienstag stehen unter anderem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) auf Herzogs Programm.

Laut Bundespräsidialamt wird Herzog auch an der Gedenkfeier zum Olympia-Attentat am Montag im bayerischen Fürstenfeldbruck teilnehmen. Am 5. September 1972 hatte ein palästinensisches Terrorkommando israelische Olympia-Teilnehmer als Geiseln genommen, elf israelische Sportler und ein bayerischer Polizist wurden getötet. Im Streit um Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen gab die Bundesregierung am Mittwoch eine Einigung bekannt.