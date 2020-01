Israels Präsident ruft Deutschland zu Kampf gegen Antisemitismus auf

In einer Gedenkrede im Bundestag hat Israels Präsident Reuven Rivlin die Deutschen an ihre Verantwortung zum Eintreten gegen den erstarkenden Antisemitismus erinnert. "Die ganze Welt richtet ihren Blick auf Deutschland", sagte Rivlin am Mittwoch in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. "Deutschland darf hier nicht versagen." Ausdrücklich würdigte Rivlin vor den Abgeordneten den Kampf Deutschlands gegen Antisemitismus und Rassismus.

"Das Land, in dem die 'Endlösung' erdacht wurde, hat die Verantwortung übernommen für den Schutz liberaler Werte, die vom Populismus bedroht werden", sagte Rivlin. "Wenn Deutschland bei diesem Versuch scheitert, wird er überall in der Welt zum Scheitern verurteilt sein", sagte der Präsident. "Wenn Juden hier nicht frei leben können, werden sie nirgendwo auf der Welt angstfrei leben können."

Er glaube und er wünsche sich, "dass die Bürger und die Regierung in Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten den Hass und die Hetze bekämpfen werden". Rivlin äußerte sich besorgt über das Erstarken des Antisemitismus: "Ein hässlicher und erschreckender Antisemitismus schwebt über ganz Europa von rechts bis zur extremen Linken", sagte er.

Hier falle Deutschland eine besondere Aufgabe zu: "Derselbe Staat, der der Schrecken der freien Welt geworden war, ist nun ein Leuchtturm geworden für demokratische Verantwortung, Liberalismus und moderate Kräfte", sagte Rivlin. "Die andauernde öffentliche Auseinandersetzung in Deutschland mit den deutschen Verbrechen hat es ermöglicht, ein neues Kapitel in unseren Beziehungen aufzuschlagen."

Vor Rivlin hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Gedenkstunde gesprochen. Steinmeier warnte vor allen Versuchen, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen zu relativieren. Auch er mahnte zum Kampf gegen Antisemitismus.