Israels Verteidigungsminister: Krieg gegen die Hamas könnte Monate dauern

Der Krieg gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas könnte nach Ansicht von Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant mehrere Monate dauern. "Es wird einen Monat dauern, zwei Monate, drei Monate, und am Ende wird es keine Hamas mehr geben", sagte Gallant am Sonntag auf einem Luftwaffenstützpunkt. "Dies sollte der letzte Krieg im Gazastreifen sein, aus dem einfachen Grund, dass es keine Hamas mehr geben wird", betonte er.

"Bevor die Hamas Kontakt mit unseren Panzern und unserer Infanterie aufnimmt, werden sie die Bomben unserer Luftwaffe kennenlernen", sagte Gallant weiter. Israels Kampfpiloten wüssten, "wie man das tödlich, präzise und qualitativ macht". Israel hat wiederholt angekündigt, die auch von den USA, der Europäischen Union und anderen Staaten als Terrororganisation eingestufte Hamas zu "vernichten".

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet und dabei etwa 1400 Menschen getötet. Zudem verschleppten die schwer bewaffneten Islamisten rund 200 Menschen als Geiseln. Als Reaktion auf den Überfall riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete seine massiven Luftangriffe. Zudem wurde eine Bodenoffensive angekündigt, zehntausende Soldaten wurden an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen. Nach Angaben der Hamas wurden seit Kriegsbeginn mehr als 4600 Menschen in dem schmalen Küstenstreifen getötet.