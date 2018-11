IT-Messe Cebit in Hannover wird eingestellt

Nach sinkenden Besucherzahlen wird die IT-Messe Cebit in Hannover eingestellt. Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die Cebit 2019 sollen die "industrienahen Digitalthemen" der Cebit künftig in der Hannover Messe weitergeführt werden, erklärte die Veranstalterin Deutsche Messe am Mittwoch. Für die übrigen Themenfelder sollten spezielle Fachveranstaltungen entwickelt werden, die sich gezielt an einzelne Branchen richten.

"Es wird künftig keine Cebit mehr in Deutschland geben", sagte Unternehmenssprecher Onuora Ogbukagu. Dies sei ein "einschneidendes Erlebnis". Kündigungen solle es aber nicht geben, betonte er und verwies auf "zahlreiche offene Stellen im Unternehmen" der Deutschen Messe.

Die Cebit war einst weltweit die größte Messe ihrer Art. In Spitzenzeiten Anfang des Jahrhunderts kamen rund 800.000 Besucher. Doch in den vergangenen Jahren ging diese Zahl deutlich zurück. Die Deutsche Messe hatte deshalb ein neues Konzept für die Cebit entwickelt, das auf einen Dreiklang aus Messe, Konferenz und Festival setzt. Dieses Konzept habe den Abwärtstrend der Besucherzahlen aber nicht stoppen können, erklärte die Deutsche Messe.

"Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder über die thematische Überschneidung von Hannover Messe und Cebit diskutiert", erklärte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe. "Wir werden daher die Themen überführen, die inhaltlich zur klaren Ausrichtung der Hannover Messe passen." In den kommenden Wochen werde zudem intensiv mit dem Digital-Markt geprüft, welche Themen "Potenzial für fokussierte Fachmessen aufweisen".