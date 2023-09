IT-Panne legt VW-Produktion teilweise lahm

Der Volkswagen-Konzern ist von einer großen IT-Panne betroffen, die laut Medienberichten die Produktion teilweise lahmgelegt hat. Ein Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend, die Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestehe seit dem Mittag. Sie habe Auswirkungen auch auf die fahrzeugproduzierenden Werke.

Laut einem Bericht des "Handelsblatts" steht die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg sowie in Emden, Osnabrück und Zwickau still. Auch in den Büros am Hauptsitz Wolfsburg gehe "derzeit nichts". Laut "Bild" standen auch im Audi-Werk in Neckarsulm in Baden-Württemberg die Bänder still.

Ein Angriff von außen als Ursache der Störung galt laut dem Sprecher nach ersten Analysen als unwahrscheinlich. An ihrer Behebung werde "mit Hochdruck gearbeitet".

gt/yb