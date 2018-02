Italiens Regierungschef Gentiloni reist zu Treffen mit Merkel nach Berlin

Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni kommt am Freitagvormittag zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin. Nach dem Gespräch im Kanzleramt wollen beide um 11.00 Uhr gemeinsam vor die Presse treten. Gentilonis Besuch war ursprünglich für vergangene Woche geplant gewesen, dann aber wegen der Koalitionsgespräche verschoben worden.

Bei dem Treffen wollen die beiden Regierungschefs über die deutsch-italienischen Beziehungen, europapolitische und internationale Themen sprechen. In Italien stehen Anfang März Parlamentswahlen an. In Umfragen liegt derzeit ein Rechtsbündnis aus Silvio Berlusconis Forza Italia, der rassistischen Lega Nord und der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia in Führung. Zweitstärkste Kraft ist die populistische Protestbewegung Fünf Sterne, erst dahinter folgt Gentilonis Demokratische Partei.