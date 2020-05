J.K. Rowling veröffentlicht in Corona-Krise Gratis-Märchen für Kinder

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling veröffentlicht inmitten der Corona-Krise ein vor zehn Jahren geschriebenes Kinderbuch kostenlos im Internet. Sie habe beschlossen, das Buch "vom Dachboden zu holen", um Kindern in diesen "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" Unterhaltung zu bieten, erklärte die britische Schriftstellerin am Dienstag. Die ersten beiden Kapitel von "The Ickabog" wurden am Dienstag bereits auf die Website www.theickabog.com gestellt. 34 weitere Teile sollen stückweise bis 10. Juli folgen.

Das Märchen spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun, erklärte Rowling. "'The Ickabog' ist eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht" und nicht "als Antwort auf alles gedacht, was gerade auf der Welt passiert", teilte die Autorin mit. "Die Themen sind zeitlos und können für jede Epoche und jedes Land gelten."

Das Werk richtet sich hauptsächlich an Kinder zwischen sieben und neun Jahren. Rowling schrieb es vor mehr als zehn Jahren als Gute-Nacht-Geschichte für ihre eigenen Kinder. Im November soll die Geschichte als Buch, Hörbuch und E-Book auf Englisch und in weiteren Sprachen veröffentlicht werden. Der Erlös geht demnach an Hilfsprojekte in der Corona-Pandemie.

Kinder können zudem an einem Wettbewerb teilnehmen und Bilder zu der Geschichte malen. Die Gewinnerbilder werden dann in dem Buch veröffentlicht.