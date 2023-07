Jahrestagung der Meeresbodenbehörde befasst sich mit Lizenzen für Tiefseebergbau

Inmitten heftiger Kontroversen um Bergbauvorhaben in der Tiefsee hat am Montag in Jamaikas Hauptstadt Kingston die Jahrestagung der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) begonnen. Sie muss sich mit der Frage befassen, wie mit Lizenzanträgen für den Abbau von Bodenschätzen der Tiefsee zu verfahren ist. Derzeit sind laut Umweltverband WWF alle Staaten berechtigt, eine Lizenz zu beantragen, obwohl es auch nach zehnjährigen Verhandlungen kein Regelwerk dafür gibt.