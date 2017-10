Jamaika-Parteien erneut zu Sondierungsgespräch zusammengetroffen

Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen sind am Dienstagabend erneut zu einem Sondierungsgespräch zusammengekommen. Im Mittelpunkt der abendlichen Runde in Berlin sollten die Finanz- und Steuerpolitik stehen. Alle vier Parteien wollen an der Sparpolitik festhalten, setzen aber durchaus unterschiedliche Akzente.

Für Union und FDP gilt die "schwarze Null" im Haushalt als gesetzt, daneben dringen beide auf steuerliche Entlastungen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und mit jeweils eigenen Akzenten. Dagegen fordern die Grünen vor allem mehr Investitionen und wollen Steuerentlastungen vorrangig für Geringverdiener.

Der frühere Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin sieht zudem in einem ausgeglichenen Haushalt kein Dogma: "Niemandem nützt eine schwarze Null bei nicht mehr bezahlbarem Wohnraum oder bei Missständen im Pflegebereich", sagte Trittin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, rief die Parteienvertreter auf, Investitionen den "absoluten Vorrang" einzuräumen. Die gute Wirtschaftslage sei "kein Freifahrtschein zum Ausruhen auf Erreichtem", erklärte er in Berlin.

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Ulrike Mascher, forderte vor den Gesprächen "eine Kehrtwende" in der Steuerpolitik, um der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich entgegenzuwirken. Sie drängte unter anderem auf eine Abschaffung der Abgeltungsteuer für Kapitalerträge, die diese besonders bei Gutverdienern steuerlich begünstigt.

Weiteres Thema der Beratungen sollte die Europapolitik sein. Auch dieses Thema gilt als konfliktträchtig, da besonders die FDP auf strengere Regeln gegen finanzielle Ausgleichsmechanismen im Euroraum drängt und auch dessen Erweiterung strikt ablehnt. Union und Grüne stehen dagegen der Einführung des Euro in weiteren EU-Staaten grundsätzlich offen gegenüber. Die Grünen fordern zudem mehr finanzielle Solidarität mit EU-Krisenländern, wie Trittin erneut hervorhob.

Konkrete Ergebnisse wurden für Dienstag noch nicht erwartet. Die in der vergangenen Woche gestarteten Sondierungen könnten bis Mitte November dauern. Ob und wann sich CDU, CSU, FDP und Grüne auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung verständigen, ist noch offen.