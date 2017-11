Jamaika-Parteien starten in entscheidende Sondierungs-Woche

Noch vier Tage soll sondiert werden: CDU, CSU, FDP und Grüne starten am Montag (11.00 Uhr) mit weiteren Gesprächen in die "Woche der Entscheidungen". Dabei beraten die sechs Verhandlungsführer jeweils eine Stunde zu den Themen Kommunen, Klima, Bildung, Inneres und Familie. Bei jedem Thema kommt pro Partei ein Berichterstatter dazu.

Am Donnerstag sollen die Sondierungen - womöglich in einer langen Nachtsitzung - beendet werden. Die Grünen hatten sich am Wochenende auffallend kritisch zum Verhandlungsstand geäußert. Am Ende der Sondierungen soll ein gemeinsames Papier aller vier Parteien stehen, das dann als Grundlage für die Entscheidung über offizielle Koalitionsverhandlungen dienen soll. Der Beginn solcher Koalitionsgespräche wäre bereits eine Vorentscheidung für das Zustandekommen einer im Bund unerprobten Regierung aus Union, FDP und Grünen.