James-Webb-Teleskop liefert beeindruckende Fotos vom Jupiter

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat beeindruckende Fotos vom Jupiter veröffentlicht, die das James-Webb-Weltraumteleskop geliefert hat. "Wir hatten ehrlich nicht erwartet, dass es so gut sein würde", sagte die Astronomin Imke de Pater von der Universität Kalifornien in Berkeley am Montag (Ortszeit). "Es ist erstaunlich, wie wir Details auf dem Jupiter erkennen können, auch die Ringe, die kleinen Satelliten und sogar die Galaxien."