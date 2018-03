Japanische Medien: Sonderzug aus Nordkorea hat Peking schon wieder verlassen

Nach den Spekulationen über einen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in China ist der fragliche Zug einem Medienbericht zufolge schon wieder aus Peking abgefahren. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, der Sonderzug mit einem mutmaßlichen hohen nordkoreanischen Vertreter an Bord habe den Bahnhof in Peking am Dienstag wieder verlassen. Ob Kim an Bord des Zuges war, war demnach aber weiterhin unklar.

Das japanische Fernsehen hatte am Montag Bilder eines grünen Zuges mit gelben Streifen gezeigt, der im Bahnhof von Peking eintraf und dort von einer Ehrengarde begrüßt wurde. Kims Vater Kim Jong Il hatte einst einen ähnlich aussehenden Zug für Auslandsreisen genutzt. Allerdings berichteten zunächst weder chinesische noch nordkoreanische Medien über einen Besuch aus Pjöngjang.

Auch die chinesische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Gerüchten. Die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, sagte am Dienstag, sie habe "momentan keine Informationen". Es werde aber "zu gegebener Zeit" eine Stellungnahme geben.

Kim Jong Un ist noch nicht ins Ausland gereist, seit er 2011 in Nordkorea an die Macht kam. China ist der wichtigste Verbündete des wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isolierten Landes. Die Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang haben sich aber deutlich abgekühlt. So hat China UN-Sanktionen gegen Nordkorea mitgetragen.

In den Nordkorea-Konflikt ist in den vergangenen Wochen viel Bewegung gekommen: Kim will im April den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und voraussichtlich im Mai US-Präsident Donald Trump treffen.