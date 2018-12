Jeder achte Onlinekauf wird zurückgeschickt

Die Deutschen schicken ihre Interneteinkäufe immer häufiger an die Onlinehändler zurück. Inzwischen wird jeder achte Kauf im Netz rückabgewickelt, wie eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. Jeder zweite Befragte gibt demnach an, zumindest hin und wieder Waren im Internet mit der festen Absicht zu bestellen, diese wieder zurückzuschicken.

"Die Retourequoten sind gerade in speziellen Warengruppen wie bei Kleidung enorm hoch und steigen von Jahr zu Jahr", erklärte Julia Miosga, Leiterin des Bereichs Handel und Logistik bei Bitkom. Die Quote der Rücksendungen legte dem Verband zufolge in den vergangenen zwei Jahren deutlich zu - vor zwei Jahren war noch jeder zehnte Online-Kauf wieder beim Händler gelandet.

Für die Umfrage, über die am Donnerstag zunächst die "Welt" berichtet hatte, gaben 1054 Online-Käufer ab 14 Jahren an, wie viel Prozent ihrer Online-Einkäufe sie zurückschicken und wie häufig sie Waren im Internet bestellen, obwohl Sie bereits die Absicht haben, diese wieder zurückzuschicken.

Demnach schickt ein Drittel der Befragten (32 Prozent) höchstens jeden zehnten Einkauf zurück. Jeder Vierte (27 Prozent) sendet zehn bis 25 Prozent aller Online-Bestellungen zurück. Und 14 Prozent aller Befragten lassen sogar mehr als 25 Prozent aller Einkäufe zurückgehen.

Vor allem jüngere Onlinekäufer nutzen den Rückversand: Bei den 14- bis 29-jährigen Käufern landen 18 Prozent der Internetbestellungen wieder beim Versender. Frauen schicken der Umfrage zufolge jeden siebten Einkauf wieder an den Händler, bei Männern ist es knapp jeder zehnte Einkauf.

Für die Händler gehörten diese Retouren zwar zum Alltag. Oft sei die Aufbereitung zum Wiederverkauf von zurückgeschickter Ware allerdings mit viel Aufwand verbunden, gibt Miosga zu bedenken. "Retouren bedeuten für die Anbieter schließlich nicht nur einen entgangenen Umsatz, sie verursachen auch Personal- und Prozesskosten, um die Retoure zu prüfen und in den Lagerbestand zurückzuführen."

Längst nicht alle Sendungen lassen sich wieder so aufarbeiten, dass sie in den normalen Verkauf gehen. Händler verkaufen diese Ware oft an Retourenaufkäufer weiter, spenden sie oder geben sie in den Personalverkauf. Zahlreiche Produkte werden, obwohl neuwertig, auch vernichtet. Umweltverbände raten Verbrauchern, Rücksendungen möglichst zu vermeiden.

Um die Anzahl der Retouren zu reduzieren setzen laut Bitkom viele Online-Shops bereits auf möglichst detaillierte Produktinformationen - bei Kleidung etwa Bilder dazu, wie die Ware ausfällt. Auch mit 360-Grad-Bildern oder Videos können Händler den Käufern nach Angaben des Verbands ein Produkt besser vermitteln.

Die größte Rolle spielen hierbei allerdings Verbraucher selbst: In der Umfrage gibt jeder zweite Online-Shopper (51 Prozent) an, Waren im Internet hin und wieder mit der festen Absicht zu bestellen, diese wieder zurückzuschicken, etwa um Kleidung in verschiedenen Größen auszuprobieren: 28 Prozent tun dies selten, 17 Prozent manchmal und sechs Prozent sogar regelmäßig.

Grundsätzlich dürfen online bestellte Waren in den meisten Fällen innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist binnen 14 Tagen zurückgeschickt werden.