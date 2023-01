Jeff Zients löst Ron Klain als Stabschef von US-Präsident Biden ab

US-Präsident Joe Biden hat nach gut zwei Jahren im Amt einen neuen Stabschef ernannt. Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, wird der bisherige Stabschef Ron Klain durch den 56-jährigen Jeff Zients ersetzt. Zients hatte für Biden bereits den Kampf gegen die Corona-Pandemie koordiniert.

Der 61-jährige Klain war seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 eine äußerst mächtige Schlüsselfigur im Weißen Haus und hatte maßgeblichen Anteil an gesetzgeberischen Erfolgen Bidens. Es ist in den USA üblich, dass Stabschefs nicht über die gesamte Amtszeit eines Präsidenten im Amt bleiben. Bidens Vorgänger Donald Trump etwa hatte in vier Amtsjahren gleich vier Stabschefs.

Mit Klain verliert Biden aber einen äußerst wichtigen Mitarbeiter und engen Vertrauten. Biden arbeitet seit Jahrzehnten mit Klain zusammen - er hatte ihn als Senator, Vizepräsident und Präsident an seiner Seite. "In den letzten 36 Jahren haben Ron und ich einige echte Schlachten zusammen durchgemacht", erklärte Biden. "Wenn du mit jemandem so lange in den Schützengräben bist, wie ich mit Ron zusammen bin, lernst du die Person wirklich kennen."

Galt Klain als äußerst geschickter politischer Strippenzieher, hat Zients eher den Ruf eines begnadeten Managers. Er koordinierte unter Biden bis zum Frühjahr 2022 die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie und war damit insbesondere für die Organisation der riesigen Impfkampagne in den USA verantwortlich. Er hat große Erfahrung im Privatsektor, arbeitete aber auch schon unter Präsident Barack Obama in der US-Regierung.

Vor Zients liege nun die "große Aufgabe", die bereits verabschiedeten Gesetze "effizient und fair umzusetzen", erklärte Biden. Der 80-Jährige will außerdem in den kommenden Wochen oder Monaten verkünden, ob er 2024 für eine zweite Amtszeit antreten wird.

Bidens Regierungsmannschaft zeichnet sich - insbesondere im Vergleich zu Trumps Amtszeit - durch sehr große Beständigkeit aus. Rücktritte oder Entlassungen von Ministern gab es in seiner Amtszeit noch nicht. Die bislang wichtigste Mitarbeiterin, die der 80-Jährige verlor, war seine Pressesprecherin Jen Psaki im Mai 2022. Psaki wollte mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen und wechselte ins Fernsehen.