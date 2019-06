Johnson baut Vorsprung im Rennen um Nachfolge Mays aus

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat Ex-Außenminister Boris Johnson seinen Vorsprung ausgebaut. Auf Johnson entfielen beim jüngsten Wahlgang der Tory-Abgeordneten am Donnerstagmittag 157 von 311 Stimmen, wie die Führung der konservativen Partei mitteilte. Innenminister Sajid Javid schied aus, nachdem er unter den drei übrigen Bewerbern mit 34 Stimmen am schlechtesten abgeschnitten hatte.

Für Donnerstagabend ist noch ein weiterer Wahlgang der konservativen Abgeordneten angesetzt. Dabei soll sich entscheiden, wer von den beiden verbliebenen Mitbewerbern - Außenminister Jeremy Hunt oder Umweltminister Michael Gove - in die Endrunde geht. Das Ergebnis wird gegen 19.00 Uhr erwartet.

In dem Wahlgang vom Donnerstagmittag kam Gove auf 61 Stimmen und überholte damit den bis dahin Zweitplatzierten Hunt, der 59 Stimmen auf sich vereinte. Ursprünglich hatten sich zehn Bewerber und Bewerberinnen gemeldet, nachdem May am 7. Juni ihren Rücktritt vom Parteivorsitz erklärte.

Einige Beobachter wurden in den vergangenen Wochen davon überrascht, dass Johnson so schnell und eindeutig in Führung ging. Nachdem sich dieser Trend verfestigte kam der "Guardian" am Donnerstag zu dem Schluss, inzwischen sei es "nahezu unausweichlich", dass Johnson Premierminister werde.

Die abschließende Entscheidung in der Stichwahl treffen die 160.000 Parteimitglieder. Der neue Vorsitzende der Tories soll bis Ende Juli gekürt sein. Er wird dann auch Regierungschef.

Bislang ist nicht absehbar, wie es dem neuen Parteivorsitzenden gelingen könnte, eine Lösung für den geplanten EU-Austritt Großbritanniens zu finden. Johnson hat sich darauf festgelegt, den Brexit am 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen mit der EU zu vollziehen. Hunt und Gove ziehen es in Erwägung, den EU-Austritt erneut zu vertagen.

Das Profil des neuen Tory-Chefs ist auch für künftige Wahlkämpfe von entscheidender Bedeutung. Bei der Europawahl hatte die Brexit-Partei von Nigel Farage den Konservativen das Wasser abgegraben. Es könnte sein, dass Johnson dieses Wählerpotenzial für die Tories zum Teil zurückgewinnt.

May war als Parteichefin zurückgetreten, nachdem sie in ihrer Partei über Monate keinen ausreichenden Rückhalt für ihren Brexit-Kurs erhalten hatte. Zuvor war ihr mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen drei Mal im Parlament durchgefallen. Bis ihr Nachfolger feststeht, bleibt May als Regierungschefin im Amt.