Johnson nennt Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU "inakzeptabel"

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU als "inakzeptabel" verworfen. Die Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr "die höchste Priorität", sagte Johnson am Donnerstag bei seiner ersten Rede als Regierungschef vor dem Unterhaus in London.

"Ich würde es bevorzugen, wenn wir die EU mit einem Abkommen verließen - ich würde es stark bevorzugen", betonte Johnson am Tag nach seinem Amtsantritt. Er glaube, dass eine Neuverhandlung des Austrittsvertrags "selbst zu diesem späten Zeitpunkt" möglich sei, und er werde "mit Hochdruck daran arbeiten", ein neues Abkommen zu erzielen, sagte er.

Das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Abkommen sei jedoch drei Mal vom Parlament abgelehnt worden und "für das Abgeordnetenhaus und das Land inakzeptabel", sagte Johnson.

Großbritannien werde keinen Kommissar für die neu zu besetzende EU-Kommission nominieren, bekräftige Johnson außerdem. Brüssel rief er auf, die Absage an eine Neuverhandlung des Abkommens zu überdenken.

Die EU hat eine Neuverhandlung des Austrittsabkommens mit Großbritannien bisher kategorisch abgelehnt. Brexit-Chef-Unterhändler Michel Barnier hatte unmittelbar nach Johnsons Wahl zum Tory-Chef am Dienstag jedoch die Bereitschaft erklärt, die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem EU-Austritt "zu überarbeiten".

Dies könne aber nur "im Einklang" mit den Leitlinien der EU-Staats- und Regierungschefs erfolgen. Die Erklärung ist nicht Teil des Austrittsvertrags und ist somit nicht rechtlich bindend.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Johnson am Mittwochabend sein neues Kabinett vorgestellt. In einem radikalen Schnitt besetzte er die meisten Ministerämter neu. Schlüsselposten vergab er an Brexit-Hardliner wie den früheren Brexit-Minister Dominic Raab, der Jeremy Hunt im Amt des Außenministers nachfolgt. Hunt war in der Urabstimmung um den Parteivorsitz der konservativen Tories als Johnsons Herausforderer angetreten.

Gegen Johnsons harte Brexit-Linie waren am Mittwochabend in London tausende Menschen auf die Straße gegangen. Bereits unmittelbar nach seiner Wahl hatte Johnson sein Vorhaben bekräftigt, sein Land am 31. Oktober "ohne Wenn und Aber" aus der EU zu führen.