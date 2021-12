Jugendliche nach Messerattacke auf Frau in Ost-Jerusalem festgenommen

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in Ost-Jerusalem ist eine minderjährige Tatverdächtige festgenommen worden.

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in Ost-Jerusalem ist eine minderjährige Tatverdächtige festgenommen worden. Die Jugendliche sei in einer Schule nahe dem Tatort in einer Schule aufgespürt worden, teilte die israelische Polizei am Mittwoch mit. Die mutmaßliche Angreifern hatte demnach "am Eingang zum Viertel Scheich Dscharrah" im von Israel annektierten Ostteil von Jerusalem die Frau von hinten mit einem Messer attackiert. Die 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Scheich Dscharrah war im Mai Schauplatz gewaltiger Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Eine Räumungsklage gegen palästinensische Familien hatte damals massive Spannungen ausgelöst, an denen sich schließlich ein elftägiger bewaffneter Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern entzündete.

In den vergangenen Monaten hatten Einzeltäter mehrfach Israelis in Ost-Jerusalem und im besetzten Westjordanland attackiert. Am Montag wurde ein 15-jähriger Palästinenser bei einem mutmaßlichen Angriff auf einen israelischen Grenzposten von Soldaten erschossen.

Am Samstag hatte ein palästinensischer Messerangreifer nahe dem Damaskus-Tor am Eingang zur Jerusalemer Altstadt einen Zivilisten verletzt. Zudem versuchte er nach israelischen Angaben, Polizisten zu attackieren. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Im November waren bei einem Schusswaffenangriff in Ost-Jerusalem ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Laut israelischen Behördenangaben gehörte der Angreifer der radikalislamischen Hamas-Bewegung an.