Jugendstrafe für 15-Jährigen nach tödlicher Attacke auf Radlerin in Baden-Württemberg

Sechs Monate nach einer tödlichen Attacke auf eine Fahrradfahrerin in Baden-Württemberg ist der 15 Jahre alte Angeklagte zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen sprach ihn am Mittwoch unter anderem der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Es stellte fest, dass der damals 14-Jährige die 78 Jahre alte Radfahrerin im Januar in Bad Mergentheim ohne Grund wuchtig gegen die Seite gestoßen habe.

Die Frau sei auf den gepflasterten Bürgersteig gestürzt und habe sich so schwer am Kopf verletzt, dass sie am Tag darauf starb. Bei den Ermittlungen seien außerdem weitere Taten des Jugendlichen zutage gekommen, teilte das Gericht mit. So habe er einige Tage vor dem Angriff auf die Radfahrerin schon einen Rollstuhlfahrer attackiert.

Erst habe er ihn gegen dessen Willen herumgeschoben und dann den Rollstuhl unangekündigt an den Griffen hochgerissen. Der Mann sei vornüber aus dem Rollstuhl gefallen und habe sich am Knie verletzt. Zudem habe der Junge mehrmals Fahrräder oder Motorroller gestohlen. Er wurde am Mittwoch auch der vorsätzlichen Körperverletzung, des Diebstahls und der Sachbeschädigung schuldig gesprochen.

Der 15-Jährige war den Angaben zufolge weitgehend geständig. Das Gericht stellte fest, dass er "schädliche Neigungen" und einen deutlich erhöhten Erziehungsbedarf habe. Vorläufig bleibt er in einem Heim der Jugendhilfe.