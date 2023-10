Jungfernflug von spanischer Mini-Rakete "Miura 1" erfolgreich beendet

Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Raumfahrtnation hat ein spanisches Start-up eine private Rakete in Richtung der Erdumlaufbahn geschossen. Der Start der kleinen "Miura-1"-Rakete erfolgte am frühen Samstag um 02.19 Uhr auf einem Militärflughafen in der südspanischen Provinz Huelva in Andalusien, wie das Unternehmen PLD Space mitteilte. Der Start sei "erfolgreich" verlaufen, alle "technischen Ziele" seien erreicht worden.