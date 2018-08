Jury im Manafort-Prozess wegen Bank- und Steuerbetrugs beginnt mit Beratungen

Tagung mit 3 Übernachtungen

Hallo, ich habe einen Termin eingestellt bekommen von der GF, wo ich an einer Tagung Mittwochs morgens 09:00 - Freitags 15:00 teilnehmen soll. Worum es geht ist bisher unbekannt. Man hat uns angeschrieben, diesen Termin bitte zuzusagen, weitere Infos würden folgen. Da dieser Termin weiter weg ist, hat man uns gebeten, Dienstags abends schon anzureisen. Soweit ok. Jetzt schickt man eine Mail, wo sich die Leute in Doppelzimmern (Doppelbett nicht einzelne) in 4 er Teams zusammen tun sollen, da man in einem Haus in 2 Schlafzimmern zusammen untergebracht wird. Hier hört bei mir dann der Spaß auf, da ich aus beruflicher Sicht, der Meknung bin das es eine professionelle Distanz zeischen Kollegen geben muss, da ich nach dem offiziellen Teil meine Privatsphäre benötige. Besonders möchte ich das Atemverhalten Nachts des Koööegen nicht mitbekommen oder mich in Nachtwäsche meinen Kollegen präsentieren. Man will mir keine Einzelbelegung zugestehen, da es zur Einkaufs-Verkaufs-Teambildenden Maßnahme zählen würde. Ich finde das geht zu weit. Kann ich diesen Termin jetzt noch unter einer guten Argumentation absagen? Bis dahin dauert es noch einen Monat.