Juso-Chef Kühnert kritisiert Umgang innerhalb der SPD scharf

Juso-Chef hat Kevin Kühnert hat nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Chefin Andrea Nahles den innerparteilichen Umgang der Sozialdemokraten miteinander in scharfen Worten kritisiert. "Wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität nun einen neuen Aufbruch wagen will, der darf nie, nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben", schrieb Kühnert am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich schäme mich dafür."

Nahles hatte am Sonntag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder angekündigt, ihre Ämter als Parteivorsitzende und Fraktionschefin zur Verfügung zu stellen. Sie begründete dies damit, dass sie den "notwendigen Rückhalt" in der Partei nicht mehr habe. Hintergrund sind massive Stimmenverluste bei den jüngsten Wahlen, die in der SPD auch eine Personaldebatte ausgelöst hatten. Nahles war nach den Wahlen innerhalb der SPD-Fraktion mit viel Kritik bis hin zu Rücktrittsempfehlungen konfrontiert worden.