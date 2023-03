Kabinett zu Beratungen in Meseberg zusammengekommen

Das Bundeskabinett ist am Sonntagnachmittag zu einer Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg zusammengekommen. Gast am ersten Tag der zweitägigen Beratungen ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt wurde. Zentrale Themen am Sonntag sind laut Bundesregierung "wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende" sowie "Zeitenwende und Zuversicht".