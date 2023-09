Kanadas Premier sagt der Ukraine Hilfspaket in Höhe von 453 Millionen Euro zu

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat der Ukraine bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj finanzielle Hilfen in Höhe von 650 Millionen kanadischen Dollar (rund 453 Millionen Euro) zugesagt. Das über drei Jahre gehende Hilfspaket umfasse rund 50 gepanzerte Fahrzeuge und die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets, sagte Trudeau am Freitag vor dem kanadischen Parlament in Ottawa.

Er werde der Ukraine weiterhin "stark und unmissverständlich" zur Seite stehen. Die nun zugesagte Hilfe kommt zu rund 8,9 Milliarden kanadischen Dollar hinzu, die Ottawa bereits geleistet hat.

Selenskyj sagte: "Wenn wir die Welt um Unterstützung bitten, geht es nicht nur um einen gewöhnlichen Konflikt." Es gehe darum, "das Leben von Millionen von Menschen zu retten - buchstäblich unsere Rettung".

Der ukrainische Präsident war am Donnerstagabend zu dem unangekündigten Besuch in Kanada eingetroffen. Es ist Selenskyjs erster Besuch in dem nordamerikanischen Land seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Zuvor hatte er in Washington US-Präsident Joe Biden getroffen.