Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW beginnt

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig beginnt am Montag (10.00 Uhr) die mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen den Autobauer Volkswagen. Die Anleger werfen dem Konzern vor, sie zu spät über den Abgasbetrug bei Dieselfahrzeugen informiert und ihnen damit massive Verluste an den Börsen beschert zu haben. Insgesamt summieren sich die Forderungen von Anlegern auf rund neun Milliarden Euro.

Das Verfahren in Braunschweig findet nach dem sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) statt, das Anlegern die gemeinsame Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen erleichtern soll. Musterkläger ist die Sparkassen-Fondstochter Deka Investment, Musterbeklagter ist neben der Volkswagen AG auch der Haupteigentümer des Wolfsburger Konzerns, die Porsche Automobil Holding SE. In dem Verfahren wird es auch darum gehen zu klären, wer im Unternehmen wann was über die Manipulation von Abgaswerten wusste - eine der zentralen Fragen in der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals.