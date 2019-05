Karlspreisträger Guterres betont Notwendigkeit eines starken Europa

Der am Donnerstag mit dem Karlspreis ausgezeichnete UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat mehr Einsatz Europas für die Weltgemeinschaft gefordert. "Als Generalsekretär habe ich die Notwendigkeit eines geeinten und starken Europas nie so klar und deutlich gespürt wie jetzt", sagte Guterres in seiner Dankesrede nach der Verleihung des Karlspreises im Krönungssaal des Aachener Rathauses.

Um eine wirkliche multilaterale Ordnung in der Welt aufzusetzen, seien unbedingt die "Vereinigten Staaten von Europa" als Säule dieses Multilateralismus nötig. Der aus Portugal stammende Guterres sagte, es sei in Europa jetzt an der Zeit, wieder Vertrauen herzustellen, "Vertrauen zwischen den Menschen und den politischen Institutionen". Ein starkes und geeintes Europa sei nur möglich, wenn es seine Herausforderungen meistere.

Guterres ist der 61. Träger des Internationalen Karlspreises. Der Karlspreis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten.

Spaniens König Felipe VI. würdigte den 70-jährigen Guterres in seiner Laudatio als einen "Mann mit weitem Horizont". Er investiere seine unglaubliche Energie in jedes Unterfangen, das er sich vornehme.