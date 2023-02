Karlsruhe: Staatliche Zuschüsse für parteinahe Stiftungen müssen gesetzlich geregelt werden

Die Kriterien für staatliche Zuschüsse an politische Stiftungen müssen gesetzlich festgelegt werden. Eine Regelung der Verteilung im Bundeshaushalt reicht nicht aus, wie am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied. Im Haushaltsjahr 2019 sei das Recht der AfD auf Chancengleichheit dadurch verletzt worden, dass der Bundestag die Förderung ohne zugrunde liegendes Gesetz festgelegt habe. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) bekam damals nichts. (Az. 2 BvE 3/19)

Das Urteil hat allerdings nicht automatisch zur Folge, dass die DES nun nachträglich staatliche Zuschüsse bekommt. Das Gericht stellte lediglich die Rechtsverletzung fest. Nun liege der Ball im Feld des Gesetzgebers, betonte es. Parteinahe Stiftungen dürfen grundsätzlich staatlich gefördert werden. Bislang lief der Prozess aber eher formlos über den jährlichen Bundeshaushalt ab.

2019 wurden insgesamt 130 Millionen Euro an sogenannten Globalzuschüssen verteilt. Alle Stiftungen, die den im Bundestag vertretenen Parteien nahe stehen, erhielten Geld, nur die DES nicht. Bei dieser Entscheidung orientierte sich der Bundestag unter anderem an einer 25 Jahre alten gemeinsamen Erklärung der etablierten Stiftungen.

Demnach müssen alle politischen Grundströmungen berücksichtigt werden, die dauerhaft ins Gewicht fallen, weil sie beispielsweise mehrmals hintereinander im Bundestag vertreten sind. Die AfD zog erst 2017 zum ersten Mal in den Bundestag ein.

Dass die DES 2019 nichts bekam, sei ein Eingriff in die Chancengleichheit, urteilten die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. Ein solcher Eingriff müsse durch ein eigenes Gesetz gerechtfertigt werden, darin müsse der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die Zuschüsse festlegen.

Die AfD hatte damit vor Gericht teilweise Erfolg, allerdings nur, soweit es das Haushaltsjahr 2019 betraf. Die Anträge für die Jahre 2020 und 2021 waren von ihr nicht fristgemäß gestellt worden. Über das jüngste der strittigen Haushaltsjahre, nämlich 2022, urteilte das Gericht am Mittwoch noch nicht. Darüber will es zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

In diesem Jahr gab es eine wichtige Veränderung: In das Haushaltsgesetz wurde ein Vermerk eingefügt. Demnach sollen nur solche Stiftungen Zuschüsse bekommen, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Die AfD zog zwar 2021 zum zweiten Mal in den Bundestag ein, die DES wurde aber für 2022 wiederum von der Förderung ausgenommen.

Dagegen zog die Partei erst kurz vor der mündlichen Verhandlung im Oktober nach Karlsruhe. Hier stellten sich neue verfassungsrechtliche Fragen zur Verknüpfung von Förderung und Verfassungstreue, sagte Gerichtsvizepräsidentin Doris König. Dazu hätten Parlament und Bundesregierung in der kurzen Zeit nicht ausreichend Stellung nehmen können.

Für die anstehende Neuregelung gestand das Gericht dem Gesetzgeber einen gewissen Gestaltungsspielraum zu. Der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung könne einen Eingriff in die Chancengleichheit möglicherweise rechtfertigen, erklärte es.

AfD und DES kündigten nach dem Urteil an, für 2019 nachträglich Zuschüsse für die Stiftung einfordern zu wollen. Das Gericht habe festgelegt, dass Steuergelder nicht "im Hinterzimmer vergeben" werden dürften, sagte die stellvertretende AfD-Vorsitzende Mariana Harder-Kühnel der Nachrichtenagentur AFP.

DES-Chefin Erika Steinbach erklärte, dass Anträge zur rückwirkenden Förderung an das Bundesinnenministerium beziehungsweise Bundesverwaltungsamt gehen sollten. Auch solle das Urteil in das laufende Verfahren vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster eingebracht werden.

Dort ist die Stiftung in Berufung gegangen gegen eine Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts, welches ihr Fördergelder für die Jahre 2018 bis 2021 verwehrt hatte. Es sah keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. In der Berufung geht es nun aber nur noch um das Jahr 2021, wie ein Sprecher des Gerichts in Münster sagte. Noch sei nicht abzusehen, wann hier eine Entscheidung falle.

Vertreter der Ampelparteien betonten zwar die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes, wollen aber sicherstellen, dass die DES keine Zuschüsse bekommt. "Wir werden nun zügig in die Beratungen für ein Stiftungsgesetz einsteigen mit dem Ziel, dass Verfassungsfeinde keine Steuergelder bekommen", kündigte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, an.