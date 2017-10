Kataloniens Parlament soll am Donnerstag über Madrider Maßnahmen befinden

Die für Kataloniens Unabhängigkeit eintretenden Parteien haben am Montag die Einberufung des Regionalparlaments für Donnerstag vorgeschlagen. Wie ihr Sprecher Lluís Corominas mitteilte, soll sich das Plenum mit den von der spanischen Zentralregierung angekündigten Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien befassen. Die Parlamentssitzung könnte dem Sprecher zufolge bis Freitag dauern. Es wird damit gerechnet, dass am Freitag der Senat in Madrid der Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona gemäß Artikel 155 der spanischen Verfassung zustimmt.

Sollten diese Maßnahmen beschlossen werden, könnte das katalanische Parlament eine einseitige Unabhängigkeitserklärung verabschieden. Corominas, der Sprecher der in Katalonien regierenden Koalition Junts pel Sí, bezeichnete die von Madrid angekündigten Maßnahmen als einen "beispiellosen Fall von institutioneller Gewalt". Er rief zur "friedlichen und demokratischen Verteidigung der Einrichtungen in Katalonien" auf.