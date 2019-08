Keanu Reeves tritt für vierten "Matrix"-Film vor die Kamera

20 Jahre nach dem ersten "Matrix"-Film schlüpft Schauspieler Keanu Reeves zum vierten Mal in die Rolle des Kinohelden Neo. Der kanadische Darsteller wird in "Matrix 4" seine Filmpartnerin Carrie-Anne Moss wiedertreffen, wie das Filmstudio Warner Bros am Dienstag mitteilte. Regie führt erneut Lana Wachowski. Die Dreharbeiten für den Science-Fiction-Actionfilm sollen Anfang kommenden Jahres beginnen.

Der 1999 in die Kinos gekommene Film "Matrix", in dem Neo die von Maschinen versklavte und in einer virtuellen Realität gefangen gehaltene Menschheit befreien soll, hat inzwischen Kultstatus. Kinofans waren begeistert von den spektakulären Kampfszenen, der Coolness der Hauptdarsteller und der philosophischen Vielschichtigkeit.

Die "Matrix"- Trilogie aus "Matrix" und den Folgefilmen "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions" (beide 2003) spielte weltweit 1,6 Milliarden Dollar ein.