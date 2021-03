Kerry in Brüssel

Kerry bietet EU enge Partnerschaft im Kampf gegen den Klimawandel an

Der US-Klima-Beauftragte John Kerry hat der EU eine enge Partnerschaft im Kampf gegen die Erderwärmung angeboten.

Der US-Klima-Beauftragte John Kerry hat der EU eine enge Partnerschaft im Kampf gegen die Erderwärmung angeboten. Angesichts der "Klimakrise" müsse die Zusammenarbeit mit der EU "noch stärker" werden, als sie bei der Vereinbarung des Pariser Klimaabkommens 2015 gewesen sei, sagte Kerry am Dienstag bei einem Besuch in Brüssel. Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, zeigte sich überzeugt, dass beide Seiten in der Klimafrage zusammen "Berge versetzen" könnten.

Die USA waren unter dem früheren Präsidenten Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Sein demokratischer Nachfolger Joe Biden kehrte Mitte Februar wieder in die Vereinbarung zurück.

Biden sehe den Klimawandel als "eine der wichtigsten Fragen, mit der sich seine Regierung befassen wird", sagte Kerry, bevor er an einer Sitzung der EU-Kommission teilnahm. Er sei nach Brüssel gekommen, um die "Gespräche über die Klimazusammenarbeit mit unseren europäischen Freunden wiederaufzunehmen". Für die USA gebe es in diesem Bereich "keine besseren Partner".

Die Klimakonferenz in Glasgow im November sei "die letzte große Chance", um wirksam gegen den Klimawandel vorzugehen, sagte Kerry weiter. "Paris allein bekommt die Arbeit nicht getan." Denn selbst, wenn das Abkommen von 2015 voll umgesetzt werde, werde die Temperatur "um 3,7 Grad oder mehr" ansteigen. "Und wir machen nicht alles, was wir uns in Paris vorgenommen haben."

Kerry verwies darauf, dass Präsident Biden für den 22. April bereits einen weiteren Klimagipfel angesetzt hat. Er solle die teilnehmenden Staaten hinter dem Ziel vereinen, "die Ziele zu erhöhen", sagte er.