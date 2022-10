Kiew: Lage in Ukraine nach russischen Angriffen auf Strom-Infrastruktur "kritisch"

Nach zahlreichen russischen Angriffen auf die Strom-Infrastruktur der Ukraine befindet sich das Land nach eigenen Angaben in einer bedenklichen Lage. "Die Lage ist jetzt im ganzen Land kritisch", hieß es am Dienstag aus dem Präsidialamt in Kiew. Laut Staatschef Wolodymyr Selenskyj zerstörte Russland binnen einer Woche 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke. Laut den staatlichen Notfalldiensten waren am Dienstag mehr als 1100 Orte ohne Strom.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, schilderte die "kritische" Lage seines Landes im ukrainischen Fernsehen. Die ganze Ukraine müsse sich nun auf Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung sowie von Heizungen vorbereiten, warnte er.

Staatschef Selenskyj schrieb auf Twitter: "Seit dem 10. Oktober wurden 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land geführt hat." Dies sei "eine weitere Art russischer Terror-Angriffe". Es gebe "keinen Raum mehr für Verhandlungen" mit dem "Regime" von Russlands Präsident Wladimir Putin.

"Im Moment sind 1162 Orte von der Stromversorgung abgeschnitten", erklärten die staatlichen Notfalldienste. Zwischenzeitlich seien wegen der Angriffe seit dem 7. Oktober bis zu 4000 Orte ohne Strom gewesen. Bei den Angriffen seien mehr als 70 Menschen getötet und rund 240 weitere verletzt worden. Auch in Teilen der Hauptstadt Kiew gab es am Dienstag Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung, wie der örtliche Stromversorger DTEK mitteilte.

Das russische Verteidigungsministerium sprach von Angriffen mit hochpräzisen Langstreckenwaffen auf die Armee und Energie-Infrastruktur der Ukraine. Alle Ziele seien getroffen worden.

Bei den Angriffen setzte die russische Armee nach ukrainischen Angaben auch iranische Kamikaze-Drohnen ein. Außenminister Dmytro Kuleba schrieb auf Facebook, dass er Präsident Selenskyj vorgeschlagen habe, die diplomatischen Beziehungen zu Teheran abzubrechen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte auf Nachfrage eines Journalisten, ihm lägen "keine Informationen" über den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine durch die russische Armee vor. Zuvor hatte das US-Außenministerium mit Sanktionen gegen Unternehmen und Länder gedroht, die in das iranische Drohnenprogramm involviert sind.

Am Dienstag verübte die russische Armee auch auf Charkiw im Nordosten und Mykolajiw im Süden Angriffe. In der Region Charkiw eroberte sie nach eigenen Angaben die Ortschaft Gorobiwka unweit der russischen Grenze zurück. Es wäre die erste Eroberung einer Ortschaft, seitdem die ukrainische Armee im September eine erfolgreiche Gegenoffensive in dem Gebiet geführt hatte.

Zur Stärkung seiner Armee hatte Putin am 21. September eine Teilmobilmachung von hunderttausenden Reservisten angeordnet. Aus dem Kreml hieß es dazu nun, die Teilmobilmachung sei noch nicht beendet, in einigen Regionen des Landes aber bereits abgeschlossen.

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs am Montag in Jejsk am Asowschen Meer kamen nach neuen Angaben des Gouverneurs der russischen Region Krasnodar 14 Menschen ums Leben. Die Maschine war in einen Wohnkomplex gestürzt, Ermittler gingen am Dienstag von einem "technischen Defekt" der Maschine aus, die sich nahe der Ukraine auf einem Übungsflug befunden habe.

lan/jes