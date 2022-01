Kinderärzte fordern "sofort" Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen

Würdet ihr zur Corona Impfung raten bei ca. 20 Jährigen, obwohl Studien aus der USA und Israel sagen, das die Gefahr für eine Herzmuskel/Beutel Infektion 4mal so hoch, als mit einer Corona Infektion auf der Intensivstation zu landen. ( In den nächsten Wochen wird auch eine skandinavische Studie veröffentlicht.)

Was macht es für einen Unterschied, ob ich im Supermarkt einkaufen gehe oder in einem Geschäft wo die 2G regel gilt? Wenn die Ansteckung doch eher in privaten Räumen stattfindet

Ich habe mich gegen Corona impfen lassen, weil ich es als einzigen Weg sehe, der Sache Herr zu werden. Mit einem guten Gefühl ließ ich mich allerdings nicht impfen. Ein länger erprobter Impfstoff wäre auch mir lieber gewesen. Ich wurde damals mit Biontech geimpft und hatte nach beiden Impfungen Nebenwirkungen. Allerdings waren diese mit etwas Geduld durchzustehen. Nun wäre ich gern ein weiteres Mal vernünftig und möchte mich boostern lassen. Da ich allerdings älter als 30 bin, bekomme ich nirgendwo eine Boosterimpfung mit Biontec. Ich müsste nun einen zweiten Medikamentenversuch über mich ergehen lassen und mich mit Moderna impfen lassen. Ich finde, man kann die Sorgen und Ängste der Menschen auch gezielt mit Füßen treten. Ob ich mich unter diesen Bedingungen boostern lasse, weiß ich nicht. Ich erlebe seit Beginn der Pandemie, eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was propagiert wird und dem, was in der Realität läuft. Nach meinem Empfinden wird hier permanent mit dem Hintern eingerissen, was zuvor mit dem Kopf aufgebaut wurde.