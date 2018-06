Kipping und Riexinger als Linken-Vorsitzende wiedergewählt

Die Linken-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sind am Samstag auf einem Parteitag in Leipzig als Doppelspitze bestätigt worden. Vor allem Kipping musste mit einem Ergebnis von 64,5 Prozent allerdings einen Dämpfer hinnehmen. Für Riexinger stimmten 73,8 Prozent.

Auf Kipping entfielen 350 Ja- und 157 Nein-Stimmen. Es gab 36 Enthaltungen. die 40-Jährige hatte bei der vorangegangenen Wahl von 2016 noch 74 Prozent erhalten. Auf Riexinger entfielen 400 Stimmen, 108 votierten gegen ihn. Es gab 34 Enthaltungen. Auch sein Ergebnis war schlechter als 2016, als er 78,5 Prozent erzielt hatte.

Die beiden stehen seit 2012 an der Spitze der Linken. Die Neuwahl des Führungsduos stand im Zeichen des seit längerem andauernden Machtkampfs in der Partei. Insbesondere Kipping und Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sind tief verfeindet. Dabei geht es auch um die Flüchtlingspolitik. Die Delegierten verabschiedeten in Leipzig einen Antrag, in dem "offene Grenzen" gefordert und Abschiebungen abgelehnt werden.