Klimaaktivisten blockieren Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Donnerstag für mehrere Stunden die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. In Hamburg traf die Protestaktion viele Urlauber, die zu Beginn der dortigen Sommerferien mit dem Flugzeug verreisen wollten. Die Protestaktion sorgte parteiübergreifend für Kritik, das Bundesinnenministerium kündigte eine Überarbeitung der Sicherheitskonzepte für Flughäfen an.