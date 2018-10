Koalition einig über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf ein Maßnahmenpaket zur Vermeidung von Fahrverboten für Dieselbesitzer geeinigt. Nach einer nächtlichen Marathonsitzung des Koalitionsausschusses verständigten sie sich am frühen Dienstagmorgen auf ein "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten", wie die Koalitionspartner mitteilten. Details sollen aber erst am Dienstagmittag von den Fachministern bekanntgegeben werden.

CDU, CSU und SPD waren am Montagabend zusammengekommen, um über die Abwendung von Diesel- Fahrverboten in deutschen Städten zu beraten. An dem Treffen im Kanzleramt nahmen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) teil, dazu die Fraktionsvorsitzenden.

Einig waren sich die Regierungsparteien bereits vor den entscheidenden Beratungen im Koalitionsausschuss darüber, dass Dieselbesitzer vor zusätzlichen Kosten geschützt werden sollen. Uneinigkeit gab es zuletzt allerdings noch über die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen. In der Diskussion waren vor allem Prämien für den Kauf neuer Fahrzeuge, um die Flotte zu erneuern und damit die Luftqualität in belasteten Städten zu erhöhen, sowie die Nachrüstung bestimmter Autos.

Die Koalition steht in der Dieselfrage unter großem öffentlichen Druck, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Unter anderem stehen im Oktober Landtagswahlen in Hessen und Bayern an. Zudem betrifft die Dieselkrise Millionen Autofahrer in Deutschland.

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende Februar geurteilt hatte, dass Städte zur Senkung der Stickoxid-Belastung grundsätzlich Fahrverbote für Dieselautos verhängen dürfen, hatten sich zuletzt für immer mehr Ballungsgebiete solche Einschränkungen abgezeichnet. So hatte etwa erst Anfang September das Verwaltungsgericht in Wiesbaden geurteilt, dass Fahrverbote in Frankfurt am Main eingeführt werden können.