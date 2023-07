Koalition will nach Stopp aus Karlsruhe Heizungsgesetz im September beschließen

Nach dem Stoppsignal des Bundesverfassungsgerichts für eine Verabschiedung des Heizungsgesetzes noch in dieser Woche soll die Schlussabstimmung nun erst nach der Sommerpause stattfinden. Dies teilten die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP am Donnerstag in Berlin mit. Änderungen an der Vorlage soll es aber demnach nicht mehr geben.

"Die Koalitionsfraktionen werden noch heute für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September beantragen, die zweite/dritte Lesung des Gebäudeenergiegesetzes auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen", hieß es am Mittag in der gemeinsamen Erklärung der Ampel-Fraktionsvorsitzenden. Die "Ampel" verzichtet damit auf Sondersitzungen während der Sommerpause.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwochabend einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann gegen das Gesetzgebungsverfahren zum Gebäudeenergiegesetz stattgegeben. Die Karlsruher Richter gaben dem Parlament auf, die für diesen Freitag geplante zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs zu verschieben, weil die Beratungszeit nach der Vereinbarung letzter Details innerhalb der Ampel-Koalition zu knapp gewesen sei.

"Wir haben Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und haben heute Morgen gemeinsam beraten", erklärten dazu die Ampel-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann und Katharina Dröge (Grüne) sowie Christian Dürr (FDP) am Donnerstagmittag. Sie vereinbarten demnach auch, dass sie im September dem Gesetz gemäß "der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie in der in dieser Woche beschlossenen Form zustimmen werden".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) unterstützten dieses Vorgehen. Scholz halte den Plan für die Schlussabstimmung im September "für eine sehr vernünftige Entscheidung", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

"Ich finde das ein gutes Vorgehen", erklärte auch Wirtschaftsminister Habeck in Berlin. Mit der Klarstellung der Ampel-Fraktionsvorsitzenden, "dass das Gesetz in der aktuellen Form zwischen den Fraktionen geeint ist und so für die zweite und dritte Lesung aufgesetzt wird", gebe es auch "die nötige inhaltliche Klarheit", um jetzt schon die Umsetzung der Neuregelungen vorbereiten zu können.

Eine Sondersitzung sei etwas, dass "für besondere, außerordentliche Ereignisse" vorbehalten sei, sagte Finanzminister Christian Lindner dem Portal "The Pioneer". Jetzt bestehe aber "keine Eilbedürftigkeit".

Die Fraktionsvorsitzenden von Grünen und FDP, Dröge und Dürr, schlossen in separaten Statements weitere Änderungen an dem Gesetzentwurf aus. "Wir werden das genau so im Bundestag beschließen", sagte Dröge. Es liege nun ein "sehr guter Gesetzentwurf" vor, sagte auch Dürr. Er wies darauf hin, dass sie FDP-Fraktion diesen bereits so beschlossen habe.

Die Union forderte dagegen neue inhaltliche Beratungen über das Gesetz. "Die Ampel sollte die acht Wochen Sommerpause nutzen, auch in der Sache auf die Kritik am Gesetz ernsthaft einzugehen", sagte der Obmann der CDU/CSU im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Thomas Gebhart, der Nachrichtenagentur AFP. CSU-Chef Markus Söder forderte am Morgen auf Twitter sogar ein komplett neues Gesetzgebungsverfahren.

Kläger Heilmann hatte sich am Morgen ebenfalls für eine erneute Ausschussberatung ausgesprochen, um noch "wichtige Detailfragen" zu klären. Der CDU-Abgeordnete hatte aber auch klargestellt, dass sich seine Verfassungsbeschwerde nicht gegen das Gesetz zum Einbau klimafreundlicher Heizungen an sich richte, das er für notwendig halte, sondern gegen die aus seiner Sicht zu knappen Beratungszeiten.

Der Deutsche Mieterbund äußerte im RND die Erwartung, dass das neue Gesetz zum Jahreswechsel wie geplant in Kraft tritt. Auch der Eigentümerverband Haus & Grund warnte davor, die ausgehandelten Kompromisse zum GEG noch einmal in Frage zu stellen.