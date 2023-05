König Charles III. dankt Briten für "größtes Krönungsgeschenk"

König Charles III. hat der britischen Bevölkerung am Montag für das "größtmögliche Krönungsgeschenk" gedankt. "Zu wissen, dass wir Ihre Unterstützung und ihren Zuspruch haben, Ihre auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gezeigte Herzlichkeit zu erleben", dies sei das größtmögliche Geschenk zur Krönung gewesen, erklärte Charles III. am Montagabend zum Abschluss der dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten.

Die Feiern waren mit einem Ehrenamtstag zu Ende gegangen. Thronfolger Prinz William besuchte mit seiner Frau Kate und den Kindern George, Charlotte und Louis einen Pfadfinder-Verein in Slough westlich von London.

Der Montag war wegen der Krönung von König Charles III. in ganz Großbritannien zum Feiertag erklärt worden. Das Königshaus rief die Menschen dazu auf, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen. An dem Ehrenamtstag unter dem Motto "The Big Help Out" ("Das große Aushelfen") wollten sich insgesamt mehr als 1500 gemeinnützige Organisationen beteiligen. Die Veranstalter hofften auf hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Neben William und Kate engagierten sich weitere Mitglieder der Königsfamilie beim Ehrenamtstag. Das Königspaar selbst legte zwei Tage nach der Krönung eine Pause ein. Obwohl der König und die Königin den Ehrenamtstag nach Palast-Angaben "uneingeschränkt unterstützen", wollten sie "an keinen Veranstaltungen persönlich teilnehmen".

Der 74-jährige Charles und die 75-jährige Camilla waren am Samstag in London feierlich gekrönt worden. Am Sonntag wurden die Krönungsfeierlichkeiten mit zehntausenden Straßenfesten und Nachbarschaftspicknicks im ganzen Land und einem großen Popkonzert fortgesetzt.