Königin Elizabeth II. erinnert in Weihnachtsansprache an ihren verstorbenen Mann

Mit einer außergewöhnlich persönlichen Weihnachtsansprache hat sich Königin Elizabeth II. in diesem Jahr an die Briten gewandt. "Weihnachten kann für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, schwer sein", sagte die 95-Jährige in der am Samstag ausgestrahlten Ansprache. "Dieses Jahr verstehe ich besonders gut, warum." Die Königin hatte im April nach 73 Ehejahren ihren Mann Prinz Philip verloren.

Die Königin erinnerte sich liebevoll an den im Alter von 99 Jahren gestorbenen Duke von Edinburgh und sagte, dass sein "Sinn fürs Dienen, seine intellektuelle Neugier und seine Fähigkeit, aus jeder Situation Spaß herauszuquetschen, unbändig waren". Sie fügte hinzu: "Dieses schelmische, neugierige Augenzwinkern" sei auch am Ende noch genauso so hell gewesen wie am ersten Tag ihrer Begegnung. An diesem Weihnachten werde "ein vertrautes Lachen fehlen".

Aufgrund der Corona-Pandemie könne auch dieses Jahr das Fest nicht so wie üblich begangen werden, sagte die Monarchin weiter. Die Königin verbringt ihr erstes Weihnachten ohne Philip auf Schloss Windsor, wo sie sich die meiste Zeit während der Pandemie aufhielt. Ihren üblichen Weihnachtsbesuch mit Festessen mit der Familie auf ihrem Landsitz Sandringham in Ostengland hat sie abgesagt.

Die Queen dankte in ihrer Ansprache auch Thronfolger Prinz Charles und dessen ältestem Sohn William, die mit ihrem Engagement für die Umwelt in die Fußstapfen von Prinz Philip getreten seien. Darauf sei sie "überaus stolz", sagte sie und fügte hinzu, die beiden würden "bewundernswert" unterstützt von ihren Frauen Camilla und Catherine.

Zudem zeigte sich die Königin erfreut über die Geburt von vier Urenkeln in diesem Jahr - darunter auch die Tochter ihres mittlerweile in den USA lebenden Enkels Harry, den sie aber nicht namentlich erwähnte. Nach seiner Heirat mit der US-Schauspielerin Meghan Markle war es zum Bruch mit der königlichen Familie gekommen.