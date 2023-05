Königspaar zeigt sich auf Balkon des Buckingham-Palasts

Nach ihrer Krönung haben sich der britische König Charles III. und Königin Camilla vom Balkon des Buckingham-Palasts der Menge gezeigt. Das Königspaar trat am Samstagnachmittag auf den Balkon des Schlosses und winkte den wartenden und jubelnden Menschen zu. Ebenfalls auf dem Balkon vertreten waren weitere Vertreter der Königsfamilie, darunter Kronzprinz William mit seiner Frau Kate und den drei Kindern des Paares.

Williams jüngerer Bruder Prinz Harry war nicht dabei. Er war nach seiner Heirat mit der US-Schauspielerin Meghan Markle auf Distanz zum Königshaus gegangen und in die USA gezogen und hat seither immer wieder heftige Kritik an seiner Familie geübt. Er reiste ohne Frau und Kinder zur Krönung an.

Charles III. und seine Frau waren zuvor in der Londoner Westminster Abbey gekrönt worden und anschließend in einer feierlichen Prozession per Kutsche zum Palast gefahren. Tausende Menschen säumten dabei die Straßen von London.

Die Krönungsfeierlichkeiten dauern insgesamt drei Tage. Am Sonntag sind im ganzen Land Nachbarschaftsfeste zu Ehren des Königs und ein Popkonzert auf dem Gelände von Schloss Windsor geplant. Der Montag wurde ebenfalls zum Feiertag erklärt.