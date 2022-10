Komitee gibt diesjährigen Friedensnobelpreis-Träger bekannt

Das Nobelkomitee in Oslo gibt am Freitag (11.00 Uhr) bekannt, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Im Vorfeld der Verleihung vermuteten Experten, dass das Komitee mit dem Preis entweder ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine oder für den Klimaschutz setzen wird. Als mögliche Preisträger waren unter anderem die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj genannt worden.