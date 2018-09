Konferenz in Bangkok soll Beschlüsse bei nächster UN-Klimakonferenz vorbereiten

In Bangkok beginnt am Dienstag eine Verhandlungsrunde zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember im polnischen Kattowitz. Bis Sonntag sollen in der thailändischen Hauptstadt die Verhandlungen so weit vorangetrieben werden, dass in Kattowitz verbindliche Beschlüsse gefällt werden können, etwa über das angestrebte Regelbuch zur genauen Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.

Bei den zentralen Streitpunkten in den Klimaverhandlungen geht es ums Geld. Ab 2020 sollen Entwicklungsländer jährlich 100 Milliarden Dollar (86 Milliarden Euro) für den Umgang mit Klimafolgen erhalten. Die Industrieländer dringen allerdings auf eine starke Beteiligung der Privatwirtschaft und scheuen langfristige Zusagen. Auch reichen die bisherigen nationalen Klimaschutzzusagen zur Umsetzung des Pariser Abkommens bei weitem nicht aus.