Konferenz mit Gläubigern in Venezuela endet ohne Ergebnis

Für das vom Staatsbankrott bedrohte Venezuela dauert die Ungewissheit an: Eine Konferenz mit internationalen Gläubigern, bei der über eine Umschuldung beraten werden sollte, endete am Montagabend in Caracas nach nur 25 Minuten ohne Einigung oder neuen Termin. Ein in New York tagender Gläubigerausschuss vertagte sich.

Die Investoren in Caracas gingen nach Angaben mehrerer Teilnehmer ohne Einigung auseinander. Es seien aber weitere Treffen angekündigt worden. Die venezolanische Regierung bezeichnete die Konferenz im staatlichen Fernsehsender VTV hingegen als "Erfolg". Welche Vorschläge für eine Umschuldung gemacht wurden, teilte sie allerdings nicht mit.

Die Konferenz wurde von Vize-Präsident Tareck El Aissami geleitet. Er verlas eine Erklärung, in der er die Zahlungsschwierigkeiten seines Landes auf die US-Sanktionen zurückführte. Nach Angaben von Geronimo Mansutti von der Maklerfirma Rendivalores waren in Caracas 300 Investoren vertreten. Den venezolanischen Behörden zufolge folgten 441 Gläubiger der Einladung von Präsident Nicolás Maduro.

Die in New York ansässige Derivateorganisation International Swaps and Derivatives Association (Isda) wollte ihre Beratungen im Fall Venezuela am Dienstag um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) fortsetzen. In einer Erklärung hieß es, der Isda-Gläubigerausschuss habe am Montag zusätzliche Informationen erhalten. Es geht um die Frage, ob eine überfällige Rückzahlung von knapp 1,2 Milliarden Dollar auf eine vom staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA ausgegebene Anleihe als Zahlungsausfall gewertet wird.

Der Ausschuss der aus 15 Finanzgesellschaften bestehenden Isda, eine Art Wächter von Staatsanleihen, hatte sich bereits am Freitag vertagt. Die Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Maduro hatte am 2. November angekündigt, die 1,161 Milliarden Dollar würden zurückgezahlt. Es war aber unklar, ob Zahlungen bei den Gläubigern eingingen.

Einige von ihnen beantragten bei der Isda, den Zahlungsausfall des Erdölkonzerns Petróleos de Venezuela S.A. formell festzustellen. Die Inhaber von Kreditausfallversicherungen, sogenannten Credit Default Swaps (CDS), könnten dann Geld bekommen. Für Venezuela hätte eine negative Entscheidung der Isda unvorhersehbare Folgen.

Venezuela musste bis Montag Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen - ansonsten droht dem Land der Staatsbankrott. Etwa 70 Prozent der Anteilseigner venezolanischer Anleihen stammen Caracas zufolge aus den USA oder Kanada. Auch China und Russland halten größere Anteile.

Die Ratingagenturen Fitch, S&P und Moody's stuften Venezuelas Kreditwürdigkeit bereits auf eine Stufe über der Zahlungsunfähigkeit herab. Venezuela ist mit geschätzten 155 Milliarden Dollar (133 Milliarden Euro) bei ausländischen Gläubigern verschuldet, obwohl es über die größten Erdölreserven der Welt verfügt. Die Devisenreserven sind auf weniger als zehn Milliarden Dollar zusammengeschmolzen.

In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen der linksnationalistischen Regierung und der Mitte-rechts-Opposition. Kritiker im In- und Ausland werfen der Regierung vor, die Demokratie in dem wirtschaftlich schwer gebeutelten Ölstaat abzuschaffen und eine Diktatur zu errichten. Mindestens 125 Menschen wurden bei den politischen Unruhen seit Anfang April getötet.

Am Montag verhängten die EU-Staaten Sanktionen gegen die venezolanische Regierung. Die EU-Außenminister beschlossen ein Verbot der Lieferung von Waffen und von Material, das für die "innere Unterdrückung" verwendet werden kann.