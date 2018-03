Kongolesischer Oppositionsführer kündigt im Exil Präsidentschaftskandidatur an

Der im Exil lebende Oppositionsführer Moise Katumbi hat seine Kandidatur für die kommende Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo angekündigt. "Wir werden kämpfen, um die Macht zu übernehmen - und wir werden gewinnen", sagte Katumbi am Montag vor einigen Hundert Anhängern außerhalb der Stadt Johannesburg in Südafrika. Er gab zudem die Gründung einer neuen Partei "Zusammen für Veränderung" bekannt.

Die neue Gruppierung hat die Unterstützung von mehr als einem Dutzend kleiner Oppositionsparteien, die Delegierte zu der Veranstaltung in Südafrika entsandt hatten. Der Machtwechsel sei eine nationale Angelegenheit, weswegen "wir entschieden haben, eine politische Bewegung zu gründen", sagte Katumbi in seiner Rede.

Die Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo war ursprünglich für Ende 2016 geplant, ist aber bereits zweimal verschoben worden. Westliche Mächte haben diese Verspätung widerwillig akzeptiert, in der Hoffnung, dass so Blutvergießen vermieden werden kann. Präsident Joseph Kabila hätte 2016 nach seiner zweiten Amtszeit abtreten sollen, blieb aber mithilfe umstrittener Gesetze an der Macht und will sie erst abgeben, wenn ein Nachfolger gewählt ist.

Bei landesweiten Protesten gegen die Regierung wurden in den vergangenen Monaten mehrere Menschen getötet. Unterstützt wurden die Demonstranten unter anderem von der Katholischen Kirche.

Katumbi erwartet bei der Rückkehr in seine Heimat eine dreijährige Haftstrafe wegen eines Grundstücksgeschäfts, weswegen er die vergangenen drei Jahre im belgischen Exil verbrachte.