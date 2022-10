Konservativer Kandidat Logar führt bei Präsidentenwahl in Slowenien

Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Slowenien liegt der ehemalige Außenminister Anze Logar in Führung. Nach Auszählung von knapp 60 Prozent der abgegebenen Stimmen kam der konservative Politiker am Sonntagabend auf 33,75 Prozent. Der 46-Jährige ist ein Parteifreund des langjährigen konservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa, trat aber als unabhängiger Kandidat an. Die Mitte-Links-Kandidatin Natasa Pirc Musar erhielt den Angaben zufolge 27 Prozent.