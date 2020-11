Kosovos Präsident Thaci tritt nach Kriegsverbrechen-Anklage zurück

Wie geht es weiter mit unseren Schulen ?

Der Ist-Zustand auch heute nach dem erneuten Lockdown : Die einzige Branche, in die kein Cent investiert wurde, um angemessene Hygienemaßnahmen zu realisieren - die keinerlei Unterstützung zum Schutz der Menschen dort bekommen hat, weder in Form von Masken, noch in Form von klaren und einheitlichen und sinnvollen Regelungen - die Branche, die das größte Potenzial zum Superspreader hat, diese Branche ist jetzt eine der wenigen, die weiter unter den bisherigen ungenügenden Bedingungen funktionieren muss. Die Branche ist gefüllt von dem höchsten Gut unserer Gesellschaft. Unseren Kindern. Unserer Zukunft. Und was entscheiden unsere Politiker jetzt? Sie schütten für den Monat November Milliarden Gelder an Branchen aus, die in den letzten Wochen stark in Hygienekonzepte investiert hat und nun einen Monat heruntergefahren wird. Und unsere Kinder? Die sollen weiter in kalten Klassenräumen sitzen und sich und andere mit selbstgenähten Masken „schützen“, die größtenteils so schmutzig sind, dass unsere Politiker sich damit nicht mal ihre Ä... abputzen würden! Na vielen Dank! Und wie soll es weitergehen? Werden ENDLICH und zeitnah Konzepte für Schulen entwickelt? Die Kanzlerin erklärte heute, dass bei 75% der Covid 19 Infizierten der Ort der Ansteckung nicht mehr nachvollziehbar ist. Sie sprach von Solidarität und Schutz...