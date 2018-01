Kramp-Karrenbauer sieht in Koalitionsrunden kaum Spielraum für SPD-Forderungen

Kurz vor der Fortsetzung der Koalitionsgespräche am Sonntag in Berlin hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) SPD-Forderungen nach grundsätzlichen Nachbesserungen eine Absage erteilt. "Der Spielraum ist sehr begrenzt", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag". Grundlage für die Koalitionsverhandlungen sei das gemeinsame Sondierungspapier von Union und SPD über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD bei null anfangen will", sagte Kramp-Karrenbauer. "Denn das hieße, dass man auch Vereinbarungen wie die Grundrente und das Bildungspaket wieder kippen würde."

Die Sozialdemokraten wollen in den Koalitionsverhandlungen Nachbesserungen in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen durchsetzen.

Mit Blick auf die Gesundheitspolitik nannte es Kramp-Karrenbauer notwendig, die Wartezeiten für Patienten zu verkürzen - etwa durch veränderte Honorarsätze in Gegenden oder auf Gebieten, bei denen ein Ärztemangel herrsche. Die Forderungen der SPD nach einer kompletten Angleichung der Bezahlung der Ärzte für Kassen- und Privatpatienten wies die CDU-Politikerin aber strikt zurück.

"Eine komplett einheitliche Honorarabrechnung für gesetzlich Versicherte und privat Versicherte ist nichts anderes als die Bürgerversicherung ohne diesen Namen", sagte die Saar-Regierungschefin. "Das wird es mit der Union nicht geben."

Zur Forderung nach einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung sagte Kramp-Karrenbauer: "Da sieht man bei der SPD den Splitter im Auge der Wirtschaft, blinzelt aber den eigenen Balken weg." Vor allem im öffentlichen Dienst gebe es viele Befristungen. Mit Blick auf den Familiennachzug bekräftigte Kramp-Karrenbauer: "Das vereinbarte Regelwerk ist gut. Ich glaube, dass es genügend Spielraum für Härtefälle bietet."

Unionsparteien und SPD setzen am Sonntag ihre Koalitionsverhandlungen in Berlin fort. Am späten Nachmittag wollen die Parteivorsitzenden beraten, am Abend tritt die Spitzenrunde zusammen.