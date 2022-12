Krankenhausversorgung soll künftig weniger nach ökonomischen Kriterien erfolgen

Mehr Qualität in der medizinischen Versorgung, weniger Kostendruck bei den Behandlungen: Eine Regierungskommission hat am Dienstag Vorschläge für eine umfassende Krankenhausreform vorgelegt. Ziel ist, das bisherige Vergütungssystem grundlegend zu ändern. So soll künftig ein fester Betrag für Vorhalteleistungen definiert werden, um eine gute Versorgung etwa auch in ländlichen Regionen zu gewährleisten. Stationäre und ambulante Versorgung sollen eng verzahnt werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer "Revolution im System".