Kreditversicherer rechnen mit starkem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen ab Januar

Nichtanerkennung einer Heirat

Hallo, ich habe im Juli eine Kolumbianerin in Rom geheiratet, die dort mit einem abgelaufenen Touristenvisum 3 Jahre gelebt hat. Nun ist sie bei mir in Deutschland und die Ausländerbehörde erkennt die Hochzeit nicht an. Laut öffentlicher Rechtsauskunft muss sie zurück nach Kolumbien und ein Visum zur Familienzusammenführung stellen, damit sie bei mir bleiben darf. Das ist alles mit sehr vielen Kosten verbunden und in dieser Zeit für mich nicht zu schaffen (Kurzarbeit). Es müsste doch eine einfacher Möglichkeit geben. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar. Georg