Kreml-Kritiker Kara-Mursa wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt

Wegen seiner Kritik an der Ukraine-Offensive ist der russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa am Montag zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Moskau befand den 41-Jährigen wegen "Hochverrats" und der "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee für schuldig. Im westlichen Ausland wurde das Urteil mit Empörung aufgenommen und die umgehende Freilassung des Oppositionellen gefordert.

Kara-Mursa erhielt eine Gesamtstrafe von 25 Jahren in einer Strafkolonie mit "strengen Haftbedingungen". Das Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Neben den Anklagepunkten Hochverrat und "Verbreitung von Falschinformationen" wurde er außerdem der illegalen Arbeit für eine "unerwünschte" Organisation schuldig gesprochen.

Der Oppositionelle erschien am Montag in Handschellen in einem abgetrennten Glasraum vor Gericht. Er nahm das Urteil mit einem Lächeln auf und forderte seine Unterstützer durch Gesten auf, ihm ins Gefängnis zu schreiben.

Seine Anwältin Maria Eismont erklärte, ihr Mandant werde wegen "grober Verfahrensverstöße" Berufung einlegen. "Das ist ein schreckliches Urteil, aber eine sehr hohe Auszeichnung für Wladimirs Arbeit", sagte sie.

Kara-Mursas Frau Ewgenia teilte über Twitter mit, sie werde immer an der Seite ihres Mannes stehen und sei stolz auf ihn. "Ein Vierteljahrhundert ist eine Note 1+ für deinen Mut, deine Beharrlichkeit und Ehrlichkeit", kommentierte sie das Urteil. Die Mutter des Verurteilten, Elena Kara-Mursa, beklagte ihrerseits eine "dreiste" und "absurde Zurschaustellung von Ungerechtigkeit".

Westliche Regierungen reagierten empört auf das Urteil und forderten die Freilassung des 41-Jährigen. Das US-Außenministerium verurteilte eine "eskalierende Kampagne der Unterdrückung" in Russland. Die EU sprach von einer "empörend harschen Gerichtsentscheidung". Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, das Urteil zeige, welch erschütterndes Ausmaß die Repression in Russland inzwischen erreicht habe.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny reagierte "zutiefst empört" auf die Gerichtsentscheidung. Das Urteil sei "rechtswidrig, schamlos und einfach faschistisch", sagte Nawalny in einer durch sein Team in Onlinediensten veröffentlichten Sprachmitteilung. "Ich glaube, dass Wladimir Kara-Mursa aus politischen Gründen verfolgt wurde", hieß es weiter.

Kara-Mursa war im April vergangenen Jahres festgenommen worden, weil er in einer Rede vor US-Abgeordneten aus dem Bundesstaat Arizona angeblich falsche Informationen über die russische Armee verbreitet haben soll. Im August 2022 wurde er beschuldigt, mit einer "unerwünschten Organisation" in Verbindung zu stehen - zuvor hatte er an einer Konferenz zur Unterstützung politischer Gefangener teilgenommen.

Kara-Mursa leidet an einer Nervenkrankheit, die nach Angaben seines Anwalts durch zwei Vergiftungsversuche in den Jahren 2015 und 2017 ausgelöst wurde. Sein Zustand hat sich im Gefängnis verschlechtert; der Oppositionelle war teilweise zu krank, um an seinen Anhörungen teilzunehmen.

Vergangene Woche hatte Kara-Mursa in seinen letzten Worten vor Gericht erklärt, trotz der ihm drohenden langen Haftstrafe bereue er keine seiner Äußerungen. "Nicht nur bereue ich keine von ihnen - ich bin stolz darauf", sagte er. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für das Land darstelle.

Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionsführers Boris Nemzow. Fast alle der bekanntesten politischen Gegner Putins sind entweder aus dem Land geflohen oder sitzen im Gefängnis.